Турчинов: перемога Тимошенко буде впевненою

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що лідер Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО отримає переконливу перемогу на президентських виборах, що виключить можливість звернення інших суб’єктів виборчого процесу до судових інстанцій за фактом оскарження результатів виборів.

Про це О.ТУРЧИНОВ заявив в ефірі “5-го каналу” в неділю.

“Я впевнений, що перемога Юлії ТИМОШЕНКО, яка в цих умовах очолює єдиний центр, що бореться і перемагає, буде настільки впевненою, що бажання наших опонентів щодо судових справ відпаде одразу”, - сказав він.

Перший віце-прем’єр вважає, що результати виборів президента будуть визнані без судових розглядів. “Куди вони дінуться”, - відповів О.ТУРЧИНОВ на запитання, чи визнають всі учасники перегонів результати виборів.