Тимошенко довірила свою виборчу кампанію Потапу і К°

Список довірених осіб

Довіреними особами кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО у територіальних виборчих округах стали зірки шоу-бізнесу. Як передає кореспондент УНІАН, ЦВК оприлюднила на офіційному сайті зареєстрованих довірених осіб Ю.ТИМОШЕНКО. Зокрема, ними стали: Наталія МОГИЛЕВСЬКА (АР Крим), Олексій ПОТАПЕНКО (Потап) та Анастасія КАМЕНСЬКИХ (Дніпропетровська область), Руслана ЛИЖИЧКО (Львівська область), Тіна КАРОЛЬ (Херсонська область), Кароліна КУЄК (Ані Лорак; Чернівецька область), Ніна МАТВІЄНКО та Ада РОГОВЦЕВА (м. Київ), Павло ЗІБРОВ (Київська область), Ірина БІЛИК (Одеська область). Як повідомляв УНІАН, раніше ЦВК зареєструвала довіреними особами Ю.ТИМОШЕНКО в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі першого Президента України Леоніда КРАВЧУКА та президента Національної академії наук України Бориса ПАТОНА.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter