Тігіпко: до розкрадання землі доклали руку і влада, і опозиція

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО наголошує, що відсутність Земельного кадастру дозволяє “чиновникам і нечистим на руку бізнесменам безперешкодно наживатися на земельних махінаціях, а депутати обслуговують їхні інтереси”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував провал голосування у парламенті по проекту Закону «Про державний земельний кадастр». Документ був внесений на розгляд Верховної Ради ще в 2004 році. Світовий банк виділив кредит в 200 млн. доларів на створення необхідних баз даних.

Минуло 5 років, ідеться у повідомленні прес-служби С.ТІГІПКА, але “закон не прийнятий, кредит так і залишився неосвоєним, а в питаннях землевпорядкування панує хаос. Із всіх сільських рад вилучені поземельні книги. Правовий статус більшості земельних наділів залишається невизначеним, на одну і ту ж ділянку видаються по два і більше державних акти, жоден орган не слідкує за дотриманням цільового призначенння земельних ділянок. В заповідних місцях і в водоохоронних зонах виростають цілі котеджні містечка. До розкрадання землі доклали руку і влада, і опозиція. Президент ветував в 2007 році закон про кадастр, правляча коаліція два роки зволікала з внесенням нової редакції проекту закону, а опозиція не підтримала проект під час останнього голосування. Мотивація політиків зрозуміла – земельні махінації годують багатьох з них”.

“Усі сумнівні угоди щодо землі, укладені до прийняття закону про земельний кадастр, повинні бути переглянуті, а всі операції з земельними ділянками повинні здійснюватися виключно на підставі закону”, - вважає С.ТІГІПКО.