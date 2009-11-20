Путін: уряду Тимошенко вдалося реально зміцнити суверенітет

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН головним досягненням у співпраці між урядами України і Росії вважає стабільні відносини і виконання двосторонніх зобов`язань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПУТІН заявив на спільній з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО прес-конференції за підсумками двосторонніх переговорів у Ялті.

«Уряду ТИМОШЕНКО вдалося вивести країну в стан самодостатності і реального зміцнення суверенітету», - заявив В.ПУТІН.

За його словами, українському прем`єру вдалося досягти цього у такий спосіб, який вітає російська сторона, – «виконання зобов`язань».

«Нам з урядом ТИМОШЕНКО працювати комфортно, вважаю, що за час нашої співпраці відносини між Росією і Україною стали стабільними і зміцнилися», - сказав російський прем`єр.

Відповідаючи на запитання журналістів, яке головне досягнення у цій співпраці, В.ПУТІН виділив стабільність.

«Україна - сорокап`ятимільйонна європейська країна, і весь час в останню мить від чогось відмовлятися, щось не договорювати, не доплачувати, претендувати на якийсь ексклюзив, як сторона, що вимагає якусь постійність підтримки з боку, але якщо ми говоримо про зростання самосвідомості, державності, суверенітету – це несумісні речі», - сказав глава російського уряду. Він висловив думку, що уряду Ю.ТИМОШЕНКО вдалося вивести Україну «в стан самодостатності» і реально зміцнити суверенітет.

«Я думаю, що коли країна висить на якійсь допомозі ззовні і без неї не може існувати, який же це суверенітет?», - сказав В.ПУТІН.

Він заявив, що за часів уряду Ю.ТИМОШЕНКО почали виконуватися домовленості і зобов`язання. Таким чином, Україна зміцнили свій суверенітет.

«Я повинен віддати належне уряду України – він виконує всі свої контрактні зобов`язання», - підкреслив прем`єр Росії, зазначивши, що це стосується і співпраці в газовій сфері.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що вважає «дуже реальними для двох країн» два досягнення: правильно збудовану тактику співпраці, а також те, що уряди почали правильно вибудовувати стратегію співпраці на десятиліття вперед.