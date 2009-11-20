Що кандидати в президенти обіцяють армії?

Експерти сумніваються в адекватності передвиборчих обіцянок усіх кандидатів у президенти щодо Збройних сил, безпеки та оборони України, а також у спроможності й перспективах їх виконання.

Про це йдеться у переданих УНІАН результатах дослідження розділів передвиборчих програм кандидатів у президенти України, присвячених сфері національної безпеки і оборони та розвитку Збройних сил України. Дослідження провели Центр воєнної політики та політики безпеки та бюро журналістських розслідувань “Свідомо”.

“Президент – це людина, яка приймає рішення про запровадження воєнного стану та безпосередньо віддає розпорядження під час війни. З тих 31 повноважень, які передбачені для Президента Конституцією, 9 напряму стосуються безпеки та оборони. Тобто, третина президентського часу має бути віддана армії. Глава держави є Верховним головнокомандувачем Збройних сил. Тому кожен кандидат повинен вже зараз мати чітку програму своєї діяльності як “гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України”, - йдеться у преамбулі дослідження.

Щодо способів комплектування армії кандидати у президенти обіцяють наступне.

У програмі лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО наголошується: “Армія стане професійною, сформованою на контрактних засадах, строковий призов в армію буде скасовано”.

“До речі, лідер БЮТ обіцяла контрактну армію ще під час дострокових виборів до парламенту восени 2007 року. Тоді вона казала, що призову не буде уже у 2008-му. Тепер вона обережніша у прогнозах і не називає термінів виконання обіцянок”, - зазначають експерти.

Будувати контрактну армію та відмовитися від призовів планують також політики лідер партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, нинішній глава держави Віктор ЮЩЕНКО, голова ВО “Свобода” Олег ТЯГНИБОК, самовисуванці Сергій ТІГІПКО і Анатолій ГРИЦЕНКО. З них лише В.ЯНУКОВИЧ називає часові рамки переходу Збройних сил на контрактний принцип комплектування – 2011 рік. Інші уникають конкретних дат, але впевнені, що в Україні необхідно створити саме контрактну армію.

Ще троє претендентів на пост Президента – Інна БОГОСЛОВСЬКА, Василь ПРОТИВСІХ, Людмила СУПРУН – обіцяють побудувати професійну армію, але не уточнюють, за яким принципом вона комплектуватиметься.

Найрадикальніше ставлення до українського війська автори дослідження виявили у лідера “Фронту змін” Арсенія ЯЦЕНЮКА. “Жодні союзи не гарантують нам безпеку без боєздатної сучасної армії. Її необхідно заново спроектувати і побудувати”, сказано в його передвиборчій програмі. ЗСУ передбачається створити заново, однак результати цієї роботи кандидат не обумовлює.

Також ”сильною і боєздатною” бачать українську армію кандидати у президенти Юрій КОСТЕНКО, Л.СУПРУН, Ю.ТИМОШЕНКО, С.ТІГІПКО, В.ЮЩЕНКО та В.ЯНУКОВИЧ.

О.ТЯГНИБОК обіцяє фінансування армії на рівні 5% від ВВП, а також реформувати та переозброїти військо. Не уточнюючи, як саме.

Кандидат у президенти Володимир ЛИТВИН планує забезпечити фінансування Міністерства оборони у межах 2% від ВВП, а також обіцяє зберегти у повному обсязі мережу військових госпіталів.

Водночас В.ЮЩЕНКО обіцяє дещо розмитий підхід до фінансування ЗСУ: “…буду витрачати не менше, ніж на державне управління”.

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО планує збільшити фінансування армії за рахунок коштів, що звільняться в результаті подвійного скорочення видатків на утримання держапарату.

Ю.ТИМОШЕНКО обіцяє виділити “достатні фінансові ресурси для зміцнення боєздатності армії”. Але поточний рік за прем’єрства Ю.ТИМОШЕНКО є найбільш критичним у плані фінансового забезпечення і становить до 0,8% ВВП, нагадують експерти.

Як показали результати дослідження, порівняно з виборами-2004, кандидати обіцяють набагато менше соціальних гарантій військовослужбовцям. П’ять років тому в програмі майже кожного кандидата були обіцянки усунути диспропорції в пенсіях військових. Тепер про їхні соціально-побутові, матеріальні проблеми згадують лише п’ятеро кандидатів.

Так, В.ЯНУКОВИЧ обіцяє молодим офіцерам житло вже упродовж першого року служби; А.ГРИЦЕНКО гарантує “гідне грошове утримання”; про соціальні гарантії військовослужбовцям та їхнім сім’ям згадують також лідер СПУ Олександр МОРОЗ та Ю.ТИМОШЕНКО.

Але найбільше обіцяє В.ЛИТВИН – він навіть згадав про військових пенсіонерів. Їм він обіцяє забезпечити пенсії, госпіталі та використання їхнього досвіду. Всім іншим – забезпечення житлом, будівництво квартир та компенсація за оренду житла.

Слова “воєнна доктрина” зустрічаються лише у програмі С.ТІГІПКА. “Я негайно розпочну розробку нової воєнної доктрини, виходячи з загроз і реалій сучасного світу”, - обіцяє у своїй програмі екс-голова Нацбанку. При цьому єдиним згаданим критерієм для Збройних сил у нього є те, що вони мають бути “мобільними”.

Найчастіше в програмах згадується теза про позаблоковий статус України. Такий вибір підтримують О.МОРОЗ, В.ЛИТВИН, П.СИМОНЕНКО та В.ЯНУКОВИЧ. При цьому В.ЛИТВИН і П.СИМОНЕНКО підкріплюють його ще й нейтралітетом, в чому з ними солідарна І.БОГОСЛОВСЬКА. Остання для цього навіть пропонує “Київську ініціативу”, яка має “запропонувати новий світовий порядок”.

Питання про членство України в НАТО переважна більшість кандидатів не згадує взагалі. Лише П.СИМОНЕНКО однозначно висловився проти приєднання України до Альянсу, а А.ГРИЦЕНКО виступає проти вступу країни в жодні воєнно-політичні союзи упродовж найближчих п’яти років. Тільки В.ЮЩЕНКО задекларував, що “разом з європейськими сусідами ми будемо зміцнювати євроатлантичну систему колективної безпеки”, але й в його програмі немає згадки про намір просувати вступ України до НАТО.

Пропонуються варіанти участі України в розбудові європейської системи колективної безпеки (Л.СУПРУН), проведенні державою багатовекторної міжнародної політики (С.ТІГІПКО), побудові нового східноєвропейського проекту (А.ЯЦЕНЮК).

Питання щодо повернення Україні ядерного статусу підтримують О.ТЯГНИБОК та Сергій РАТУШНЯК.

”З усього цього розмаїття думок і пропозицій можна зробити головний висновок: в українському суспільстві загалом, політиків, зокрема, досі не сформовано єдине бачення системи безпеки держави та шляхів її забезпечення; місця України в сучасному світі. І навіть якщо новий Президент намагатиметься виконувати дані ним обіцянки щодо армії, безпеки та оборони, ситуація навряд чи зміниться кардинальним чином у найближчій перспективі”, - переконані автори дослідження.