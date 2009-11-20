Баррозу подарував прем'єру Швеції особливий кубик Рубіка

Лідери Європейського Союзу задоволені результатами засідання Європейської Ради (саміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), що відбулось 19 листопада.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це вони заявили у четвер ввечері на прес-конференції за підсумками саміту.

“Це було зроблено на основі договору (Лісабонської угоди ЄС – УНІАН) та в результаті дискусій з усіма моїми 26-ма колегами”, - заявив на прес-конференції прем’єр-міністр головуючої у ЄС Швеції Фредрік РАЙНФЕЛЬДТ, коментуючи рішення про призначення на дві ключові посади у Євросоюзі.

У свою чергу, Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ висловив подяку Ф.РАЙНФЕЛЬДТУ і подарував йому сувенір – складений кубик Рубіка з портретами прем’єра Швеції та новообраних Президента Європейської Ради Хермана Ван РОМПОЯ і Верховного представника Євросоюзу з питань політики безпеки та зовнішньої політики Кетрін ЕШТОН.

“Кілька днів тому на зустрічі щодо інновацій я отримав цей кубик у подарунок від його автора. Це дуже складно - знайти консенсус між 27-ма країнами ЄС, практично так само складно, як і правильно скласти кубик Рубіка. Вам це вдалося”, - сказав Ж.БАРРОЗУ, звертаючись до Ф.РАЙНФЕЛЬДТА.

К.ЕШТОН наголосила, що нова посада стане викликом для неї, оскільки вперше в історії ЄС ця посада має такі повноваження і вперше її обіймає жінка. “Для мене це буде виклик. Але я готова до відповідальності”, - сказала новообраний Верховний представник ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада на неформальному засіданні Європейської Ради було обрано Президента Європейської Ради та Верховного представника ЄС з безпекової та зовнішньої політики. Запровадження цих посад передбачено Лісабонською угодою, яка набере чинності 1 грудня цього року.