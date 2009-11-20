У Нашій Україні обурились тим, як Тимошенко «підхіхікувала» Путіну

Народний депутат, член політради «Нашої України» Андрій Парубій називає вчорашню зустріч Тимошенко та Путіна в Ялті черговою ганьбою та ляпасом для України.

За його словами, така зустріч ще раз підтвердила прогнози Президента з приводу того, що Росія в жодному випадку не буде вносити до газової угоди будь-яких письмових додатків, де б передбачалася невиплата Україною боргу. «Україна й далі лишається під сокирою «Газпрому» і в будь-який момент Росія може заявити про борг нашої держави перед нею», - переконаний Парубій.

Він зауважив, що жодних офіційних документів під час «перемовин» не було підписано. В той же час дуже хвилює моральний бік цих переговорів.

«Починаючи з того моменту, коли Тимошенко три години чекала прильоту Путіна, і закінчуючи тим, як вона себе вела під час зустрічі, складається враження, що з керівником уряду Росії зустрічалася не прем’єр незалежної держави, а його підлегла, - обурюється Парубій. - Зневага до Президента України, яка лунала з вуст Путіна, зустрічала підтримку та «підхіхікування» Тимошенко. Подібна поведінка вражає і принижує не лише Тимошенко, а всіх українців».

Парубій нагадав – незалежно від політичних вподобань, Президент України всенародно обраний і є символом держави. Відтак, зневага та блюзнірство, з яким себе поводила Тимошенко і Путін – це, в першу чергу, зневага до України.

«На жаль, Тимошенко керується не національними інтересами, а бажанням отримати підтримку Кремля на президентських виборах», - підсумував «нашоукраїнець».