Рада вирішила перевести подих перед «Різним»

У пленарному засіданні Верховної Ради оголошено перерву до 13.05 на вимогу фракцій БЮТ і НУ-НС.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами першого заступника голови ВР Олександра ЛАВРИНОВИЧА, який головує на ранковому засіданні парламенту, заява про перерву підписана уповноваженими від фракції БЮТ Андрієм КОЖЕМ’ЯКІНИМ та від фракції НУ-НС Русланом КНЯЗЕВИЧЕМ.

Перед оголошенням перерви парламент мав розглядати проект закону про внесення змін до законів «Про державний бюджет України на 2009 рік» та «Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби» з пропозиціями Президента України.

Як відомо, у п’ятницю о 13.00 розпочинається розгляд питань «Різне», тобто виступи народних депутатів з трибуни.