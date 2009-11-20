Ющенко назвав три питання, які сьогодні має вирішити Радбез

У Києві під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА розпочалося засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, анонсоване на 12.30 засідання розпочалося о 13.00.

Як зазначив у вступному слові В.ЮЩЕНКО, до порядку денного засідання включено три питання (в офіційному анонсі Секретаріату Президента йшлося лише про два – УНІАН): про хід переговорного процесу між Україною і Європейським Союзом щодо підписання Угоди про асоціацію; про заходи з невідкладного покращення фінансування Збройних Сил України для подолання кризового стану їхньої боєздатності; про направлення додаткового миротворчого персоналу Збройних Сил України для участі в операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській республіці Афганістан.