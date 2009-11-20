Янукович: економіка – це така жіночка, яку треба пестити і любити

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ закликав урядовців дбати про економіку, “як про жіночку, яку треба пестити і любити”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у місті Коростень Житомирської області, виступаючи перед членами асоціації “Рада директорів підприємств” Коростеня.

За його словами, наразі найвразливішою галуззю української економіки є сільське господарство. “Чому це відбувається? Тому що українські сільгосппідприємства є не конкурентноздатними”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він наголосив, що в розвинених країнах підприємства АПК працюють із використанням сучасних технологій та обладнання. “Там аграрії заявляють про такі показники збору врожаїв зернових культур, про які ми тут можемо поки що мріяти”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, що для ряду розвинених країн мінімальний урожай продовольчої пшениці 80 центнерів з гектара є звичайною нормою.

Пізніше у своєму виступі В.ЯНУКОВИЧ знову повернувся до цієї теми, розкритикувавши урядовців за “невміння успішно працювати над врегулюванням економіки держави та розвитком сільського господарства”.

“Економіка – це така жіночка, яку треба пестити і любити”, - підкреслив він.

Під час перебування у Коростені В.ЯНУКОВИЧ передав Житомирській обласній організації Червоного Хреста сертифікат на отримання 500 тисяч марлевих масок.