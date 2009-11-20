Тимошенко взяла в довірені особи ще двох співаків

Центральна виборча комісія зареєструвала співака Олександра ПОНОМАРЬОВА довіреною особою у загальнодержавному виборчому окрузі кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийняте сьогодні на засіданні ЦВК.

Крім того, ЦВК зареєструвала у загальнодержавному виборчому окрузі довіреними особами Ю.ТИМОШЕНКО директора Інституту філософії НАНУ Мирослава ПОПОВИЧА та в одному із територіальних виборчих округів - співака Павла ДВОРСЬКОГО.

Нагадаємо, 17 листопада ЦВК зареєстрував довіреними особами кандидата на посаду Президента України Юлії ТИМОШЕНКО у територіальних виборчих округах одразу 10 зірок шоу-бізнесу.

Зокрема, ними стали: Наталія МОГИЛЕВСЬКА (АР Крим), Олексій ПОТАПЕНКО (Потап) та Анастасія КАМЕНСЬКИХ (Дніпропетровська область), Руслана ЛИЖИЧКО (Львівська область), Тіна КАРОЛЬ (Херсонська область), Кароліна КУЄК (Ані Лорак; Чернівецька область), Ніна МАТВІЄНКО та Ада РОГОВЦЕВА (м. Київ), Павло ЗІБРОВ (Київська область), Ірина БІЛИК (Одеська область).

Як повідомляв УНІАН, раніше ЦВК зареєструвала довіреними особами Ю.ТИМОШЕНКО в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі першого Президента України Леоніда КРАВЧУКА та президента Національної академії наук України Бориса ПАТОНА.