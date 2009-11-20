Про Противсіха написали у New York Times

Песимізм виборців, що уособлює кандидат у президенти Василем ПРОТИВСІХ, може зіграти вирішальну роль на виборах глави держави 17 січня 2010 року.

Про це пише газета The New York Times (США),повідомили УНІАН у прес-службі кандидата в президенти В.ПРОТИВСІХ.

"Ейфорію, що панувала в Україні в 2004 році, витиснено відчаєм. Симптоматичний факт: один з численних кандидатів в президенти офіційно змінив прізвище на "ПРОТИВСІХ". 63-річний В.ПРОТИВСІХ, у минулому - Василь ГУМЕНЮК, відставний митник, не вважає себе прихильником якоїсь конкретної ідеології і висуває вельми розпливчату передвиборну програму. Але песимізм, що уособлює його фігура, може зіграти вирішальну роль на січневих президентських виборах", пише видання.

"Багато років голоси в Україні ділилися майже порівну: жителі російськомовного Сходу країни в більшості своїй виступають за зближення з Москвою, а мешканці західних областей мають намір йти європейським шляхом", - відзначає The New York Times.

На думку журналістів видання, другий тур виборів Президента України майже неминучий, і в ньому, напевно, зустрінуться представники Сходу і Заходу – лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ і прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО. Проте в Західній Україні - колисці "помаранчевої" революції - запанувало глибоке розчарування.

"Поки не зрозуміло, чи спонукає це відчуття виборців взагалі не ходити на вибори або - як явно сподівається ПРОТИВСІХ - змусить їх голосувати у дусі протесту", - пише газета.

Видання відзначає, що громадяни скаржаться на міжусобицю між Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ і Ю.ТИМОШЕНКО, кумівство при призначенні місцевих властей і недофінансування соціальної сфери: лікарі і вчителі змушені виїжджати до Західної Європи і найматися чорноробами.

Частка респондентів, які обирають відповідь "Не голосуватиму ні за кого з вище перерахованих", з 2004 року зросла з 4% до 8%, повідомив газету соціолог Олексій АНТИПОВИЧ. Якщо до другого туру вийдуть В.ЯНУКОВИЧ і Ю.ТИМОШЕНКО, хрестик у графі "проти всіх" мають намір поставити 18% респондентів. Якщо у реальності "проти всіх" проголосують до 10% виборців, це зіграє важливу роль, оскільки 40% виборців хочуть підтримати у другому турі В.ЯНУКОВИЧА, а 30% - Ю.ТИМОШЕНКО, відзначив соціолог.

"З упевненістю я можу стверджувати лише одне: революція не повториться. Люди більше не вийдуть на вулиці заради політиків", - сказав О.АНТИПОВИЧ, додавши, що більшість виборців очікують на велику кількість підтасовувань результатів на виборах.

Довідка УНІАН. В.ПРОТИВСІХ - житель Івано-Франківської області, самовисуванець і до того, як змінив паспорт 2 жовтня 2009 року, мав прізвище ГУМЕНЮК.

В.ПРОТИВСІХ є президентом Івано-Франківської торговельно-промислової палати.