В РНБО заперечують, що не кликали Тимошенко на засідання

У Раді національної безпеки і оборони України заперечують, що керівництво Кабінету міністрів не було проінформовано про сьогоднішнє засідання РНБО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі апарату Ради нацбезпеки та оборони, на засідання, що відбулося 20 листопада, були запрошені всі члени Ради, включно із прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

“Відповідна телефонограма із повідомленням про засідання була надіслана всім адресатам без винятку, напередодні 19 листопада 2009 року (вих. №9/2-3697-1-6), де були зазначені питання для розгляду”, - наголошують в РНБО. Більше того, зауважують в апараті Радбезу, план розгляду питань на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України на ІІ півріччя був затверджений Президентом України ще 7 серпня 2009 року.

”Попри присутність на засіданні всіх міністрів, які входять до складу РНБО України, викликає здивування заява першого віце-прем’єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА, що він начебто не отримав запрошення на засідання РНБО України, де розглядалися вкрай важливі для національної безпеки теми”, - наголошують в РНБО.

Перший віце-прем’єр-міністр України за посадою не є членом Ради національної безпеки і оборони України, а Кабінет міністрів не є адресатом для запрошення на засідання РНБО України. Таким адресатом є прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО, яка з 10 лютого 2009 року жодного разу не була присутня на засіданні конституційного органу – Раді національної безпеки і оборони України, членом якої вона є, відповідно до ст. 107 Конституції України, підкреслили в апараті РНБО.

”Що стосується слів першого віце-прем’єр-міністра України “що такого надзвичайного відбувається в країні сьогодні”, прес-служба апарату РНБО України уповноважена заявити, що наразі реально припинено фінансування Збройних сил України і це створює серйозну загрозу національній безпеці і обороні України”, - йдеться в повідомленні прес-служби апарату РНБОУ.

Як повідомляв УНІАН, О.ТУРЧИНОВ сьогодні заявив, що Кабінет міністрів України не було проінформовано про сьогоднішнє засідання Ради національної безпеки і оборони.

За словами першого віце-прем’єра, про засідання він дізнався із засобів масової інформації.

«Не знаю, що такого надзвичайного відбувається в країні сьогодні, крім саміту голів урядів СНД, щоб ось так, без інформування уряду проводити РНБО», - сказав О.ТУРЧИНОВ.