Литвин про бюджет, уряд, вибори і ручний режим

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН висловлюється за необхідність створення спільної парламентсько-урядової робочої групи для доопрацювання проекту державного бюджету на наступний рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це спікер заявив сьогодні в Кіровоградській області, відповідаючи на запитання журналістів.

«Чи буде зустрічати Україна новий рік з бюджетом, залежить від того, наскільки буде у Кабінету міністрів і Верховної Ради бажання спільно доопрацювати документ», - зазначив В.ЛИТВИН.

«Я переконаний у необхідності створення спільної робочої групи з числа представників парламенту і Кабінету міністрів, і з урахуванням нових економічних і законодавчих реалій, насамперед з урахуванням закону про підвищення мінімальних соціальних стандартів і чинного Бюджетного кодексу, довести до кондиції нинішній проект державного бюджету і подати його на розгляд до Верховної Ради», - сказав В.ЛИТВИН.

«За умови, що буде спільне бачення підходів до цього документу, спільне бажання прийняти бюджет, розуміння неможливості тримати країну у ручному режимі і далі, цей документ можна і потрібно прийняти до 31 грудня 2009 року», - зазначив він.

Разом з тим, зауважив В.ЛИТВИН, «якщо уряд давно прийняв постанову про те, що він постановою регулюватиме бюджетні видатки, це означає, що немає налаштованості на прийняття основного економічного закону країни».

На превеликий жаль, сказав голова Верховної Ради, поки що немає спільного бажання ухвалити бюджет «ані з боку уряду, ані з боку відповідних фракцій, ані з боку фракцій, які вважають себе опозиційними». «Одні вважають, що президентська перемога у них вже у кишені, і вони після перемоги приймуть свій бюджет, а інші не хочуть давати відповіді на непрості питання. А відтак простіше тримати все в ручному режимі», - зазначив він. «Це не є державна політика. Жити політичними кампаніями означає прирікати країну на дальшу невизначеність», - наголосив В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 листопада, Верховна Рада повернула проект держбюджету на 2010 рік на доопрацювання в уряд. Кабінет міністрів у двотижневий термін з дня набрання чинності постанови має доопрацювати проект бюджету на 2010 рік і подати на розгляд парламенту.