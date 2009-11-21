Ющенко переконаний, що «криза - в голові однієї людини»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що подолати кризу в Україні можна, втілюючи в життя навіть маленькі проекти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на урочистостях, присвячених відкриттю 18 кілометрів реконструйованої дороги в селі Криві коліна Черкаської області.

Президент зауважив, що здавалось би сьогодні відбувається незначний захід – відкривається маленький шматок дороги, але якщо дивитись на це питання більш ширше, то подібними проектами відроджується держава.

«Ці проекти приклад того, як не повторювати сотні разів на день - «криза». Криза в голові, а якщо детальніше говорити, криза в голові однієї людини», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

На його думку, ті, хто хоче працювати, знаходять для цього десятки можливостей.

«Криза, вибачте, починається там, де починає працювати уряд», - додав він.

На його думку, вивести країну з кризи може не популізм, «не солодкі безтолкові речі», а реальні справи.

Президент підкреслив, що треба пам’ятати, ким ми є, - «пам’ятати, що ми українці».