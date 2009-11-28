Яценюк заявляє, що посада прем’єра його не цікавить

Лідер партії «Фронт змін», кандидат у Президенти Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що його не цікавить посада прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

Зокрема, за словами А.ЯЦЕНЮКА, «мене не цікавлять посади прем’єр-міністра України, міністра закордонних справ, голови Національного банку чи голови Верховної Ради». Він наголосив, що «я не за це йду на вибори, не для цього сформована політична партія».

А,ЯЦЕНЮК сказав, що нікого не збирається підтримувати. «Я не збираюсь торгувати голосами», - додав він.

За його словами, він не піде «на цей політичний базар» заради того, щоб «розміняти голоси на посаду, наприклад, прем’єр-міністра, бо це означає, що я такий самий політичний зрадник і дрібний торгаш, бо взяв чужі голоси і поміняв на посаду».

Як наголосив А.ЯЦЕНЮК, «єдиний базис для будь-яких перемовин після виборів - це розпуск парламенту».

За його словами, сьогодні політики «вже доять теля, яке ще не народилося».