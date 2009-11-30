Ющенко: та сила, яка творила Голодомор, нині розвішує свої плакати

Відновлення історичної правди і справедливості про Голодомор 1932-33 років є обов’язком українців .

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, на цьому наголосив Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час зустрічі зі студентами та професорсько-викладацьким складом Білоцерківського національного аграрного університету, яку він провів у рамках своєї робочої поїздки до Білої Церкви.

За його словами, становлення і розвиток нації може відбуватися тільки за умови, що вона пам’ятає і шанує свою історію.

«Коли ми говоримо про власне національне «я» і як воно повинно формуватися, відповідь одна: на тих сторінках історії, яку прожили наші діди, прадіди», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що у ці листопадові дні Україна вшановує пам’ять жертв Голодомору 1932-33 років – однієї з найтрагічніших сторінок в історії нашого народу, про яку час розказати світові правду.

Говорячи про цю трагедію, глава держави підкреслив, що 1933-й рік був урожайним, але в Україні голодною смертю щодоби помирало 25 тисяч людей. Голодомор в Україні за кількістю жертв і нелюдською жорстокістю став однією з найбільших гуманітарних катастроф за всю історію людства. «Нам дуже важливо це все збагнути, бо такого геноциду не пройшла жодна нація... Ми загубили близько 10 мільйонів людей. Це питання не тільки історії – це питання нашої пам’яті. Якщо у вас є пам’ять, ви повинні дати оцінку такому злу», – сказав В.ЮЩЕНКО. Він при цьому додав, що «йдеться навіть не про суд.., а про людський осуд». Президент зауважив, що «та комуністична сила, яка тоді творила зло, сьогодні по Білій Церкві розвішує свої агітаційні плакати». Він закликав українців винести з історії належні уроки для завтрашнього дня.

Президент підкреслив, що відкриті архіви та тисячі свідчень очевидців незаперечно доводять: Голодомор був свідомим актом геноциду, який сталінський режим здійснив проти українського народу. Наш обов’язок як українців, наголосив В.ЮЩЕНКО, відновити історичну правду і справедливість, добитися міжнародного визнання й осуду сталінського геноциду.

За останні чотири роки, наголосив В.ЮЩЕНКО, у темі вшанування пам’яті жертв Голодомору зроблено багато. По всій Україні і в багатьох країнах світу встановлено пам’ятники невинно убієнним, облаштовано місця поховань жертв геноциду.

Сьогодні ми дивимося на свою історію власними очима, відновлюємо розірваний зв`язок поколінь, зазначив глава держави.