Ющенко зустрічає високого гостя

Сьогодні в Україну з дводенним державним візитом прибуває Президент Федеративної Республіки Бразилія Луїс Ігнасіо Лула да СІЛВА.

Як повідомляє офіційний сайт Президента України, цей візит має особливе значення у контексті подальшого поглиблення двостороннього політичного діалогу на найвищому рівні з метою створення сприятливих умов для активізації торговельно-економічного, науково-технічного і гуманітарного співробітництва.

Під час візиту планується обговорити стан співпраці України і Бразилії у космічній та торговельно-економічній сферах, а також конкретні пропозиції щодо розвитку перспективних напрямків українсько-бразильської взаємодії, зокрема в авіаційній сфері, в галузі сільського господарства, енергетики тощо.

У рамках візиту передбачається підписання низки двосторонніх документів:

Спільна декларація президентів Бразилії та України;

Угода між Кабінетом міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія про повітряне сполучення;

Угода про культурне співробітництво між Кабінетом міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія.

У рамках візиту відбудуться переговори президентів України та Бразилії у форматі «віч-на-віч» та у розширеному колі.

Глави держав візьмуть участь в українсько-бразильському бізнес-форумі, вшанують пам`ять жертв Голодомору 1932-33 років в Україні та воїнів, які загинули під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.