Сьогодні - 18-а річниця референдуму про незалежність України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав співгромадян з 18-ю річницею Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року.

“Сьогодні ми відзначаємо 18-ту річницю великої події – Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року. У той історичний день понад 90% учасників волевиявлення висловились на підтримку Акта проголошення незалежності України”, - наголосив глава держави у своєму зверненні, текст якого розміщено на його офіційному сайті.

В.ЮЩЕНКО констатував, що “ми виступили як єдина, згуртована й сильна нація, що пам’ятає свою тисячолітню історичну традицію й сповнена рішучості самостійно творити власне життя у суверенній і демократичній Українській державі”.

“Голос нашого народу почув і визнав весь світ. Остаточний розпад тоталітарної радянської імперії став очевидним і доконаним фактом для всіх”, - підкреслив Президент.

Відтоді, відзначив В.ЮЩЕНКО, Україна пройшла довгий і непростий шлях становлення, подолала чимало складних моментів.

“Але ні в кого не повинно бути найменших сумнівів – це був шлях справжніх, неудаваних перемог. Ми збудували державу, утвердили реальну демократію, підняли економіку, здійснили глибинні соціальні реформи”, - наголосив глава держави. За його словами, “формується громадянське суспільство, консолідується українська політична нація. Триває життєво необхідний процес національного відродження й відновлення історичної правди”.

На переконання В.ЮЩЕНКА, Україна стала повноправним й авторитетним учасником міжнародного життя, за останні роки досягнуто кардинального прогресу в європейській та євроатлантичній інтеграції країни.

“Воля народу, висловлена на референдумі, буде чинною завжди. Сьогодні ми несемо відповідальність за те, щоб зберегти й примножити наші державні, національні й демократичні завоювання. Сьогодні, як і 18 років тому, доля України залежить від кожного з нас, від нашої національної єдності”, - наголосив Президент.

В.ЮЩЕНКО заявив, що вірить в силу й мудрість українського народу, в його здатність у вирішальний момент зробити правильний вибір.