Ющенку подарували кошеня у смужку

Журналіст телеканалу СТБ подарував Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ кошеня у сіро-білу смужку.

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулось сьогодні біля “Українського дому”, після участі глави держави у заходах з нагоди 18-ї річниці референдуму на підтримку Акта проголошення Незалежності України.

Як повідомив УНІАН журналіст телеканалу Осман ПАШАЄВ, він сьогодні зранку купив котика на Куренівському ринку у Києві за 1 тисячу гривень. За його словами, кошеня породисте - “британець”, але документів немає, оскільки з документами він коштував би 1,5 тисячі доларів. Котику 1,5 місяці.

О.ПАШАЄВ розповів, що Президент дуже зрадів подарунку і сказав: “Ви такі чутливі. Для Христинки (доньки Президента – УНІАН) ввечері буде таке свято!”.

Також главі Секретаріату Президента Вірі УЛЬЯНЧЕНКО журналіст передав засоби для догляду за котом, зокрема, наповнювач для кошачого туалету.

Репортаж про це вийде в ефір у вечірніх новинах СТБ.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада В.ЮЩЕНКО у Білій Церкві розповів, що три дні тому пропав його кіт Тигр, “і всі діти плачуть, ходимо шукаємо по лісу... З Тарасом ходимо, дерева перевіряємо, бо я йому сказав, що Тигра собаки загнали на дерево і він три дні живий, тільки чекає, коли ми його спасемо. Так що, якщо у когось є сірий кіт у полоску, щоб мій син і мої дівчата не почули, я б отримав його у подарунок, щоб принести додому і сказати, що Тигра спасли”.