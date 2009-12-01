Партія Балоги вибирає між двох кандидатів

Партія “Єдиний Центр” може підтримати на виборах Президента чинного главу держави Віктора ЮЩЕНКА або лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це заявив голова “Єдиного Центру” Ігор КРІЛЬ.

Він повідомив, що в обласних організаціях і місцевих партійних осередках нині проводиться своєрідне рейтингове опитування, за підсумками якого будуть сформовані пропозиції керівництву партії.

Активісти “Єдиного Центру” аналізують програми чільних кандидатів, насамперед, із точки зору їхнього бачення перспектив розвитку країни.

Партійці, які спілкуються з виборцями, відзначають бажання людей проголосувати за того претендента на президентський пост, який гарантує зміцнення незалежності держави, пропонує реальні ініціативи в економіці, заявляє про збереження демократії.

І.КРІЛЬ також зазначив, що багато важливої інформації про настрій та мотиви єдиноцентристів зібрано під час особистих поїздок по країні членів президії партії. Ці візити у регіони продовжуватимуться, оскільки партійне керівництво хоче зібрати якнайширший спектр думок, врахувати всі суттєві аргументи для вироблення єдиної позиції політичної сили.

«На сьогодні у фокусі дискусії є В.ЮЩЕНКО та В.ЯНУКОВИЧ. Вельми показовим є той факт, що більшість наших партійців категорично відкинула можливість будь-якої підтримки Ю.ТИМОШЕНКО. Кандидати другого ешелону, тим більше екзотичні фігури, переважно не розглядаються взагалі», – сказав він.

Голова “Єдиного Центру” наголосив, що партія проводить це внутрішнє опитування для того, щоб визначити набір цінностей, які політична сила прагне втілити в життя через підтримку того чи іншого кандидата.

«Це не розрахунок і не торг, на кого поставити, щоб виграла партія. Ми намагаємося визначити, якою має бути наша участь у виборах, щоб виграли суспільство та вся країна, незалежно від регіонів і партійних кольорів», - підкреслив І.КРІЛЬ.