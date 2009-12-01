У Ющенка стежитимуть, які пенсії Тимошенко нарахує шахтарям

У Секретаріаті Президента вітають виконання Кабміном закону про підвищення соцстандартів, принаймні щодо шахтарів, й водночас висловлюють здивування тим, що по-перше: уряд вважає за можливе вибіркове застосування законів щодо окремих категорій населення, а по-друге не бачить нічого дивного у дублюванні чинних законодавчих актів України постановами КМУ.

Головна служба інформаційної політики при СП у своєму повідомленні посилається на постанову Кабміну №1246 від 26 листопада цього року «Деякі питання перерахунку пенсій відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці».

“Відповідно до цієї Постанови мінімальна пенсія для шахтарів встановлюється в розмірі 1719 гривень. Це – трикратний розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних у розмірі, який був встановлений Законом про підвищення соціальних стандартів (573 гривні)”.

Автори аналітичної довідки зазначають, що “перерахунок пенсій для шахтарів здійснюється виходячи з саме того розміру прожиткового мінімуму, реалістичність якого для інших категорій пенсіонерів Урядом заперечується”. Більше того, йдеться у повідомленні, кабмін скерував до Конституційного суду подання щодо визнання підвищення розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати неконституційним.

Але водночас джерелом фінансування підвищення шахтарських пенсій “визначені кошти, які були запропоновані законом, внесеним Президентом України для забезпечення виплат нових розмірів мінімальних пенсій – який також постійно критикувався Урядом”.

До того ж автори аналітичної довідки не розуміють, чому уряд пишається черговою перемогою, бо за їхніми підрахунками мінімальна шахтарська пенсія має бути ще вищою: “Так вийшло з Постановою Уряду №1181 «Про заходи щодо забезпечення виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів у 2010 році», ігноруються вимоги, встановлені Бюджетним кодексом та законами України. Адже Постанова встановлює фіксований розмір мінімальної пенсії, в той час як наступне збільшення прожиткового мінімуму відбудеться вже через місяць – його рівень для непрацездатних осіб встановлюється у 695 гривень. Тому відповідно до Закону розмір мінімальної пенсії для шахтарів має складати 2085 гривень”. Через те головна служба соціально-економічного розвитку СП дійшла висновку: уряд бачить лише те, що хоче бачити.

А у Секретаріаті Президента обіцяють уважно стежити за тим, чи буде і яким чином буде здійснено відповідний перерахунок пенсій для шахтарів.