Тимошенко сказала, коли ми почнемо забувати про кризу

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що економічна ситуація в Україні поліпшуватиметься, і у березні можна буде відчути вже серйозні позитивні зміни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні у Львові в ході заходів з нагоди Міжнародного дня інвалідів.

«Криза ось-ось вже підходить до завершення. Я вважаю, що у березні ми вже почнемо про неї забувати і забувати про ті виклики, які у нас були в цей важкий час», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.