Парламентські слухання щодо свободи слова близькі до провалу

Блок Юлії Тимошенко наполягає на терміновому проведенні засідання Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації для врегулювання ситуації, що склалася довкола парламентських слухань з питань свободи слова.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби БЮТ з посиланням на заяву першого заступника голови цього комітету, народного депутата Андрія ШЕВЧЕНКА.

“Мені прикро, що парламентські слухання щодо свободи слова перетворюють на дискусійний клуб Партії регіонів”, - висловив обурення А.ШЕВЧЕНКО.

За його інформацією, зі списків виступаючих викреслили авторитетних і знакових людей, зокрема, голову Національної спілки журналістів Ігоря ЛУБЧЕНКА, голову Незалежної медіа профспілки Романа СКРИПІНА, голову Київської незалежної медіа профспілки Юрія ЛУКАНОВА, а також представників Незалежної асоціації телерадіомовників, індустріального телевізійного комітету, Інституту медіа права.

Також, за його словами, до слухань недопущені представники жодного з державних органів влади, що відповідають за медіаполітику: Держтелерадіо, Мін’юсту, Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

“Всі ці люди викреслені рукою голови Комітету з питань свободи слова Ганною ГЕРМАН. Як учасник всіх парламентських слухань, починаючи з 2002 року, можу стверджувати, що такого не було навіть в часи президентства КУЧМИ і прем’єрства ЯНУКОВИЧА, відомі як «епоха темників». Навіть тоді парламентські слухання ставали майданчиком для різних точок зору”, - заявив А.ШЕВЧЕНКО.

Він зазначив, що згідно з регламентом Верховної Ради, список виступаючих на парламентських слуханнях затверджує комітет, що відповідає за їх проведення. Тому БЮТ вимагає невідкладно скликати засідання Комітету з питань свободи слова та інформації.

Як повідомлялося, парламентські слухання про стан свободи слова у засобах масової інформації заплановано на завтра, 2 грудна, на 15.00.