Стецьків радить Тимошенко перестати щипати Ющенка і Яценюка

Кандидат у президенти України Юлія ТИМОШЕНКО має «припинити війну» з нинішнім главою держави Віктором ЮЩЕНКОМ та лідером «Фронту змін» Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, щоб їхні прихильники у другому турі президентських виборів підтримали її.

Про це сказав в інтерв`ю УНІАН народний депутат Тарас СТЕЦЬКІВ, коментуючи вчорашній заклик Ю.ТИМОШЕНКО у Львові до об’єднання навколо демократичного кандидата у другому турі виборів. За його словами, «цей заклик є абсолютно правильним».

Т.СТЕЦЬКІВ наголосив, що «помаранчевий електорат мав би об’єднатися навколо демократичного кандидата, хто б це не був у другому турі». «Зараз шансів більше у Ю.ТИМОШЕНКО, але ж не можна виключати й інших варіантів», - додав депутат.

Як сказав Т.СТЕЦЬКІВ, у першому турі виборів Президента України «виборець буде голосувати серцем, а в другому турі треба голосувати за розрахунком».

За його словами, коли у другий тур, з однієї сторони, вийде Віктор ЯНУКОВИЧ, а з іншої, – демократичний кандидат, треба «забути старі образи і сконсолідувати усі свої голоси навколо цього кандидата, бо інакше переможе ЯНУКОВИЧ».

Т.СТЕЦЬКІВ зауважив, що у сьогоднішній ситуації «переплив» голосів від інших кандидатів до єдиного демократичного кандидата у другому турі не буде таким, як у В.ЮЩЕНКА. Водночас він додав, що «багато залежить від самої Юлії ТИМОШЕНКО». «Треба припинити війну з ЮЩЕНКОМ, з ЯЦЕНЮКОМ, треба діяти так, щоб консолідувати електорат ЮЩЕНКА, ЯЦЕНЮКА, ТІГІПКА на друге коло», - додав Т.СТЕЦЬКІВ.

За словами депутата, для цього потрібно «вибудувати політичне протистояння з ЯНУКОВИЧЕМ, а не з ЮЩЕНКОМ».

Він висловив жаль, що «Юлія Володимирівна дуже часто хибує тим, що переключає свою активність на щипання ЯЦЕНЮКА і ЮЩЕНКА, а частина їхнього електорату у другому турі може це не пробачити». «Так що від неї залежить, щоб «перетік» голосів був максимальним», - додав Т.СТЕЦЬКІВ.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня у Львові Ю.ТИМОШЕНКО закликала націонал-патріотичні і демократичні сили об`єднатися для того, щоб підтримати у другому турі президентських виборів одного кандидата від демократичних сил.