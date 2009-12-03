Ющенко вітатиме українських військових

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні візьме участь у заходах до Дня Збройних сил України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, о 10.00 В.ЮЩЕНКО відвідає 40-у бригаду тактичної авіації та візьме участь у церемонії вручення бойового прапору (м. Васильків).

О 12.00 Президент відвідає Військовий інститут Київського Національного університету ім. Т.Г.Шевченка.

О 16.00 з нагоди 18-ї річниці Збройних сил України у національному палаці «Україна» за участю Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, керівництва Міністерства оборони та Збройних Сил України відбудуться урочистості.

В ході урочистостей В.ЮЩЕНКО виступить з промовою та вручить державні нагороди кращим військовослужбовцям і працівникам Збройних сил України.

*** День Збройних сил України відзначається 6 грудня.