Тимошенко скликає позачергове засідання уряду
09:26, 03 грудня 2009Політика
4069 0
Початок засідання - 10.00
3 грудня відбудеться позачергове засідання Кабінету міністрів України з проблем інвалідів.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабміну.
Початок засідання – 10.00.
*** У 1992 році Генасамблея ООН оголосила 3 грудня Міжнародним днем інвалідів.
Головною причиною інвалідності у дорослих є хвороби системи кровообігу (35%), на другому місті – новоутворення, в тому числі злоякісні (23%), травми (8%), хвороби кістково-м’язової, ендокринної, нервової системи, психічні розлади та ін.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter