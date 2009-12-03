Тимошенко скликає позачергове засідання уряду

3 грудня відбудеться позачергове засідання Кабінету міністрів України з проблем інвалідів.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабміну.

Початок засідання – 10.00.

*** У 1992 році Генасамблея ООН оголосила 3 грудня Міжнародним днем інвалідів.

Головною причиною інвалідності у дорослих є хвороби системи кровообігу (35%), на другому місті – новоутворення, в тому числі злоякісні (23%), травми (8%), хвороби кістково-м’язової, ендокринної, нервової системи, психічні розлади та ін.