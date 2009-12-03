У неділю в дев'яти містах - святкові феєрверки та салюти

6 грудня з нагоди 18-ї річниці Збройних сил України у дев’яти містах відбудуться святкові феєрверки та салюти.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони, відповідний наказ підписав тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО.

Так, згідно з наказом, 6 грудня о 18.00 святкові феєрверки та салют двадцятьма залпами відбудуться у столиці України – місті-герої Києві, містах-героях Одесі, Севастополі, Керчі, а також у містах Вінниці, Львові, Житомирі, Рівному та Дніпропетровську.