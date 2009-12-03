Кошеня, яке подарували Ющенку, потрапило в клініку

Кошеня, якого журналіст подарував Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ, зараз знаходиться на лікуванні у ветеринарній клініці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила журналістам посадова особа Секретаріату Президента.

За її словами, подароване В.ЮЩЕНКУ кошеня для обстеження було направлено до ветеринарної клініки, де у тварини були виявлені деякі хвороби.

«Я вже починаю переживати – де вони його ловили», - зауважив посадовець Секретаріату Президента.

У свою чергу, інша близька до оточення глави держави особа пожартувала, що «це могла бути біологічна зброя».

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада В.ЮЩЕНКО у Білій Церкві розповів, що три дні назад пропав його кіт Тигр, “і всі діти плачуть, ходимо шукаємо по лісу... З Тарасом ходимо, дерева перевіряємо, бо я йому сказав, що Тигра собаки загнали на дерево і він три дні живий, тільки чекає, коли ми його спасемо. Так що, якщо у когось є сірий кіт у полоску, щоб мій син і мої дівчат не почули, я б отримав його у подарунок, щоб принести додому і сказати, що Тигра спасли”.

1 грудня журналіст телеканалу СТБ Осман ПАШАЄВ подарував Президентові кошеня у сіро-білу смужку.

Це відбулось біля “Українського дому” після участі глави держави у заходах з нагоди 18-ї річниці референдуму на підтримку Акта проголошення Незалежності України.

Як повідомив УНІАН журналіст телеканалу, він сьогодні зранку купив котика на Куренівському ринку у Києві за 1 тис. грн. За його словами, кошеня породисте - “британець”, але документів немає, оскільки з документами він коштував би 1,5 тисячі доларів. Котику 1,5 місяці.