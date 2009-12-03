Ющенко здійснив “політ” на тренажері винищувача Міг-29

Київ. 3 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснив тренувальний політ на тренажері літака-винищувача Міг-29.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні В.ЮЩЕНКО відвідав бригаду тактичної авіації Повітряних сил Збройних cил України, яка дислокується в м. Васильків Київської області.

Глава держави вручив цьому авіаційному з’єднанню Бойовий прапор. В рамках програми відвідування авіаційної бригади В.ЮЩЕНКО ознайомився з можливостями тренажерного комплексу, на якому військові льотчики тренуються у керуванні винищувачами Міг-29, які є на озброєнні бригади.

Президент особисто сів за засоби керування літаком і здійснив 10-хвилинний навчальний політ на тренажері.

Під час навчального польоту В.ЮЩЕНКО “випустив” декілька ракет класу «повітря-поверхня» і «повітря-повітря» та успішно “знищив” цілі умовного противника.