Путін вчить ФСБ і МВС, як боротися з тероризмом

У Росії залишається загроза тероризму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН заявив під час спілкування з росіянами в програмі «Розмова з Володимиром Путіним. Продовження».

«Я і мої колеги говорили, що загроза ще дуже велика», - сказав В.ПУТІН.

При цьому він наголосив, що боротьба з тероризмом триває в усьому світі. На його думку, РФ була «однією з жертв» міжнародного тероризму, особливо у середині 90-х років.

«Ми багато чого зробили для того, щоб переламати хребет тероризму, але загрозу ще не усунуто», - заявив В.ПУТІН.

Він відзначив, що все російське суспільство має усвідомлювати цю загрозу і бути пильними, потрібно проводити широку профілактичну роботу.

В.ПУТІН переконаний, що злочинам такого роду дуже складно запобігати, особливо на об`єктах інфраструктури, але діяти потрібно на попередження.

«Правоохоронні органи прекрасно розуміють, про що я говорю. Треба віддати належне - у ФСБ і МВС це часто виходить, але трагедія, що сталася, свідчить про те, що робота на цьому напрямі має бути посилена», - сказав В.ПУТІН.

«Треба дуже жорстко діяти щодо злочинців, які скоюють такі теракти, чинять замах на життя і здоров`я людей. Цієї твердості і рішучості у нас достатньо», - запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада зійшли з рейок декілька вагонів швидкого поїзда №166 «Невський експрес» сполученням Москва - Санкт-Петербург.

Відповідно до основної версії правоохоронних органів, причиною катастрофи став теракт.

За останніми даними, в результаті аварії «Невського експреса» загинули 26 людей.