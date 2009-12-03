Путін вчить ФСБ і МВС, як боротися з тероризмом
Каже, рішучості вистачить
У Росії залишається загроза тероризму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН заявив під час спілкування з росіянами в програмі «Розмова з Володимиром Путіним. Продовження».
«Я і мої колеги говорили, що загроза ще дуже велика», - сказав В.ПУТІН.
При цьому він наголосив, що боротьба з тероризмом триває в усьому світі. На його думку, РФ була «однією з жертв» міжнародного тероризму, особливо у середині 90-х років.
«Ми багато чого зробили для того, щоб переламати хребет тероризму, але загрозу ще не усунуто», - заявив В.ПУТІН.
Він відзначив, що все російське суспільство має усвідомлювати цю загрозу і бути пильними, потрібно проводити широку профілактичну роботу.
В.ПУТІН переконаний, що злочинам такого роду дуже складно запобігати, особливо на об`єктах інфраструктури, але діяти потрібно на попередження.
«Правоохоронні органи прекрасно розуміють, про що я говорю. Треба віддати належне - у ФСБ і МВС це часто виходить, але трагедія, що сталася, свідчить про те, що робота на цьому напрямі має бути посилена», - сказав В.ПУТІН.
«Треба дуже жорстко діяти щодо злочинців, які скоюють такі теракти, чинять замах на життя і здоров`я людей. Цієї твердості і рішучості у нас достатньо», - запевнив він.
Як повідомляв УНІАН, 27 листопада зійшли з рейок декілька вагонів швидкого поїзда №166 «Невський експрес» сполученням Москва - Санкт-Петербург.
Відповідно до основної версії правоохоронних органів, причиною катастрофи став теракт.
За останніми даними, в результаті аварії «Невського експреса» загинули 26 людей.