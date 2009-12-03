Ющенко обіцяє через кілька місяців українського прем'єра

Президент України – Верховний головнокомандувач Збройних сил України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що українські військові сьогодні захищають «виключно успішну країну і націю».

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на церемонії вручення Бойового прапору бригаді тактичної авіації, яка дислокується в м. Васильків Київської області.

«Нам, хлопці, є що захищати. Коли хтось Україну називає невдахою, я кожного разу доступно і чесно хочу сказати: ми представляємо винятково успішну націю і країну», - сказав В.ЮЩЕНКО, звертаючись до військовослужбовців.

Водночас Президент підкреслив, що добре знає про проблеми, які сьогодні переживає українська армія.

«Я даю собі повний звіт, що нинішня політика, яка проводиться урядом по відношенню до українського війська, не є національною», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

На його переконання, те, що «сьогодні недоотримують для забезпечення виконання своїх функцій Міністерство оборони, кожний офіцер, кожний солдат - це є не українська політика відносно українського війська».

Глава держави також підкреслив, що «всі добре знають, що це не буде продовжуватися довго».

«Через декілька місяців ми будемо мати український уряд, українського прем’єра і українську політику по відношенню до рідного війська. Нам треба гідно і достойно це пережити. Це також референдум, шановні воїни», - заявив В.ЮЩЕНКО представникам ЗСУ.