Кабмін «забив» місця на автостоянках для інвалідів

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення для автомобілів інвалідів місць на автомобільних стоянках, а також про облаштування міського і приміського транспорту для перевезення інвалідів.

Як передає кореспондент УНІАН, ці рішення були ухвалені на сьогоднішньому позачерговому засіданні уряду.

Згідно з рішеннями, на всіх автостоянках має бути виділено не менш як 10% місць для автомобілів, якими володіють інваліди, і на кожному міському і приміському маршруті транспорту має бути, щонайменше, один транспортний засіб, технічно обладнаний для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями.

Також Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення коштів з держбюджету і місцевих бюджетів на закупівлю і облаштування автобусів для перевезення інвалідів.