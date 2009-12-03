У Януковича пропонують Тимошенко погоджуватися на 200 млн.

Фракція Партії регіонів пропонує фракції БЮТ ініціювати зміну черговості розгляду законопроектів про виділення коштів на боротьбу з епідемією грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв`ю журналістам повідомив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ, коментуючи той факт, що дані законопроекти стоять останніми в сьогоднішньому порядку денному роботи парламенту.

“Ми запропонували нашим колегам з БЮТ прискорити розгляд цього питання і якщо вони вийдуть з цією пропозицією, то ми її підтримаємо”, - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Разом із тим він зауважив, що фракція Партії регіонів не підтримає законопроект стосовно виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією грипу.

“Ми думаємо, що за один місяць цей мільярд можна розкрасти. І ТИМОШЕНКО, судячи з усього, не вистачає цих коштів для посилення своєї агітаційної кампанії”, - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Він зауважив, що фракція ПР підготувала власний законопроект про виділення 200 млн. грн. на першочергові потреби медичних закладів.

“Ми за цей документ будемо голосувати і, як мені здається, знайдеться більшість здравомислячих сил у парламенті, які можуть підтримати саме цей законопроект”, - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні заступник голови Комітету ВР з питань бюджету Олег ЛЯШКО висловив сумнів, що Верховна Рада встигне розглянути законопроект щодо виділення 1 млрд. грн. для подолання епідемії грипу.

О.ЛЯШКО нагадав, що в понеділок під час Погоджувальної ради була досягнута домовленість про розгляд цього законопроекту та альтернативного законопроекту від фракції Партії регіонів у четвер.

Водночас, зауважив він, дані законопроекти сьогодні стоять останніми в порядку денному, а всього в порядку денному ВР - близько 40 питань.

Довідка УНІАН. 26 листопада Верховна Рада на позачерговому засіданні не подолала вето Президента на закон про виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією грипу. Закон був відправлений на доопрацювання у профільний комітет.