Королевська вважає, що Денісова регіоналам не по зубах

У Блоці Юлії Тимошенко вважають, що Верховній Раді не вдасться відправити у відставку міністра праці та соціальної політики Людмилу ДЕНІСОВУ.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні в інтерв’ю журналістам висловила народний депутат від БЮТ Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи відповідний проект постанови, зареєстрований представниками фракції Партії регіонів.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, питання про відставку виникло тоді, коли фракція Партії регіонів остаточно порахувала всі показники запропонованого нею ж закону про підвищення соціальних стандартів, і винною за незначне підвищення вирішили зробити Л.ДЕНІСОВУ.

“Вони порахували, прийшли в шок від цього, вирішили знайти винуватого – вирішили, що це Людмила ДЕНІСОВА, але ми вважаємо, що в залі голосів за її відставку немає, тому така відставка не відбудеться”, - сказала депутат.

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що ініціатива фракції Партії регіонів відправити Л.ДЕНІСОВУ у відставку є черговою піар-акцією.

Як повідомляв УНІАН, депутат від Партії регіонів Михайло ПАПІЄВ зареєстрував у парламенті проект постанови про відставку Л.ДЕНІСОВОЇ.

ВР ухвалила рішення про заслуховування у п’ятницю звіту міністра праці та соціальної політики Л.ДЕНІСОВОЇ та голови Пенсійного фонду Олексія ЗАРУДНОГО стосовно виконання закону про підвищення соціальних стандартів.