Екс-голова ЦВК Давидович вже бачить, що виборчий процес буде «непростий»
Експерт коментує позицію ВР
Український парламент не має політичної волі для внесення змін до закону про вибори Президента. Так вважає екс-голова ЦВК Ярослав Давидович.
У коментарі сайту "Наш вибір" експерт сказав: «Практично 243 поправки не отримали життя. Cтало остаточно зрозуміло, що політичні сили в парламенті цілком влаштовує закон, який був прийнятий 24 липня, норми якого Конституційний Суд визнав незаконними».
За словами Давидовича, Верховна Рада повинна була в обов’язковому порядку переглянути положення і привести у відповідність норми після висновків КС. Без цього, як відзначив експерт, виникає низка питань, зокрема: як буде просуватися виборча кампанія і як вчиняти тим виборцям, які перебувають за кордоном і не будуть числитися на консульському обліку?
Давидович додав, що незрозумілим лишається і порядок формування комісій по національному виборчому округу, оскільки КС визнав норму закону про участь у виборчих комісіях за місцем реєстрації неконституційною.
Невирішеним залишилося питання оскарження результатів роботи суб’єктів виборчого процесу у день голосування і після дня голосування.
«Одночасно крім цих норм залишилися за межею правового розгляду питання участі у виборчому процесі громадських спостерігачів та громадських організацій. Стурбованість викликає і те, що до списків виборців будуть вноситися зміни у день голосування за рішенням ДВК. Це ще раз свідчить про те, що виборчий процес в Україні буде непростий», - констатував екс-голова ЦВК.
Давидович підкреслив, що логічні поправки до закону не знайшли підтримки у ВР недарма, - «це є складовою політичної програми для окремих кандидатів у Президенти».
«Кандидати, які керуються законом, повинні апелювати до парламенту, а парламент повинен ще раз переглянути закон про вибори Президента», - рекомендував екс-голова ЦВК.