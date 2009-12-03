Екс-голова ЦВК Давидович вже бачить, що виборчий процес буде «непростий»

Український парламент не має політичної волі для внесення змін до закону про вибори Президента. Так вважає екс-голова ЦВК Ярослав Давидович.

У коментарі сайту "Наш вибір" експерт сказав: «Практично 243 поправки не отримали життя. Cтало остаточно зрозуміло, що політичні сили в парламенті цілком влаштовує закон, який був прийнятий 24 липня, норми якого Конституційний Суд визнав незаконними».

За словами Давидовича, Верховна Рада повинна була в обов’язковому порядку переглянути положення і привести у відповідність норми після висновків КС. Без цього, як відзначив експерт, виникає низка питань, зокрема: як буде просуватися виборча кампанія і як вчиняти тим виборцям, які перебувають за кордоном і не будуть числитися на консульському обліку?

Давидович додав, що незрозумілим лишається і порядок формування комісій по національному виборчому округу, оскільки КС визнав норму закону про участь у виборчих комісіях за місцем реєстрації неконституційною.

Невирішеним залишилося питання оскарження результатів роботи суб’єктів виборчого процесу у день голосування і після дня голосування.

«Одночасно крім цих норм залишилися за межею правового розгляду питання участі у виборчому процесі громадських спостерігачів та громадських організацій. Стурбованість викликає і те, що до списків виборців будуть вноситися зміни у день голосування за рішенням ДВК. Це ще раз свідчить про те, що виборчий процес в Україні буде непростий», - констатував екс-голова ЦВК.

Давидович підкреслив, що логічні поправки до закону не знайшли підтримки у ВР недарма, - «це є складовою політичної програми для окремих кандидатів у Президенти».

«Кандидати, які керуються законом, повинні апелювати до парламенту, а парламент повинен ще раз переглянути закон про вибори Президента», - рекомендував екс-голова ЦВК.