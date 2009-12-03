Ляшко журиться, що цигарки лишилися дешевшими за цукерки

Внаслідок відмови Верховної Ради підвищити ставки акцизного збору на тютюнові вироби державний бюджет нинішнього року може недоотримати 6 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв`ю журналістам заявив заступник голови Комітету ВР з питань бюджету Олег ЛЯШКО, коментуючи відхилення парламентом відповідного закону.

За словами О.ЛЯШКА, на жаль, сьогодні “тютюнові лобісти” здобули перемогу, і тютюнові компанії й надалі зароблятимуть мільярди в свої кишені. Він нагадав, що з 1 листопада тютюнові компанії підняли ціни на сигарети на 1-2 грн., і при цьому акциз не зростав.

“Але я хочу запевнити, що уряд ТИМОШЕНКО і свідома більшість не зупиняться на цьому, і ми будемо й далі робити все, щоб піднімати акцизи, щоб сигарети не коштували дешевше цукерок”, - сказав депутат.

При цьому він наголосив, що законопроектом, який пропонувався, додатково передбачалося надходження від зростання акцизів на суму 6 млрд. грн.

О.ЛЯШКО зауважив, що ці кошти мали піти на медицину, подолання наслідків стихійного лиха в західних областях України, програми Міністерства оборони, фінансування дипломатичних представництв України за кордоном.

Як повідомляв УНІАН, ВР сьогодні, 3 грудня, не проголосувала за ухвалення закону щодо підвищення ставок акцизного збору на тютюнові вироби з частковим врахуванням пропозицій Президента. За це рішення проголосували лише 211 із 433 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Парламент не голосував і за подолання вето глави держави. В такому разі закон вважається відхиленим.