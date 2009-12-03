Луганські регіонали через Тимошенко вигнали трьох своїх депутатів

Фракція Партії регіонів Луганської обласної ради одноголосним рішенням виключила зі свого складу депутатів Миколу ПОЛУХІНА, Андрія БОДРОВА та Юрія ЗЮКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова облради Валерій ГОЛЕНКО, відкриваючи сьогодні сесію Луганської обласної ради. (До фракції регіоналів у цій облраді входити 100 депутатів – УНІАН).

Раніше рішеннями місцевих партійних організацій та обласної політради Партії регіонів депутати А.БОДРОВ та Ю.ЗЮКОВ були виключені з лав партії. Рішення обумовлене тим, що ці депутати висловилися за підтримку на президентських виборах кандидатури Юлії ТИМОШЕНКО.

У порядку денному сьогоднішньої сесії понад 70 питань. Серед головних - звіт про виконання обласного бюджету за 9 місяців поточного року та звіт голови обласної державної адміністрації Олександра АНТІПОВА про здійснення облдержадміністрацією делегованих їй обласною радою повноважень.