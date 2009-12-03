Нардепів лякають «привілеями» безкарно вбивати та гвалтувати

Верховній Раді України пропонують викреслити з закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» будь-які згадування про спеціальні пенсії, встановлені законами «Про державну службу», «Про Національний банк України», «Про дипломатичну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про статус суддів», «Про судову експертизу», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України тощо.

Відповідний законопроект зареєстрували два нардепи від фракції НУ-НС Микола Кульчинський та Зіновій Шкутяк. Автори законопроекту посилаються на Конституцію, яка забороняє запровадження будь-яких привілеїв для окремих категорій громадян. Водночас на їхню думку, скасування спеціальних пенсій не може бути порушенням частини третьої статті 22 Конституції України, яка забороняє “звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод” при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних.

У пояснювальній записці до законопроекту нардепи зазначають, що при ухваленні останньої редакції Конституції слід було зазначити, що “обмеження прав не допускається, якщо при їх запровадженні не було порушено статтю 24 Конституції України, яка забороняє встановлення привілеїв чи обмежень, скажімо, за ознакою належності до представників влади”.

“Якщо цього принципу не дотримуватися, - стверджують автори законодавчої новації, - може виникнути ситуація, коли народні депутати ухвалять, приміром, закон про те, що певні категорії осіб мають право (привілей) безкарно наїжджати своїми автівками на пішоходів або безкарно вбивати, грабувати, ґвалтувати людей. За логікою захисників привілейованих, цей закон вже не можна буде ані скасувати, ані змінити, оскільки це буде порушенням статті 22 Конституції України...”