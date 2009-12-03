Жванія: тепер у нас вибір між Луї Віттоном і страусячими черевиками

Після президентських виборів новообраний глава держави відразу не розпускатиме парламент. Про це народний депутат Давид Жванія заявив в інтерв`ю журналу «Фокус», передає його прес-служба.

Політик переконаний, що парламент відразу не розпускатимуть: «Після президентських виборів треба буде закінчувати конституційну реформу. Я припускаю, що в її результаті наступний президент відмовиться від посади і зайде до парламенту. А якщо він цього не зробить, то його змінять після парламентських виборів».

На його думку, суспільство має прийти до такої форми державного правління, при якій забезпечуватимуться колегіальні рішення. «Адже зараз виходить, що кожен новий президент – це новий розкол України», - відзначив він.

Жванія вважає, що хто б не став президентом, йому не вдасться отримати всю повноту влади - ні Януковичу, ні Тимошенко. Окрім цього народний депутат вважає, що ніякого Майдану на цих виборах не буде. «Якщо в 2004 році був вибір між чорним і білим, то тепер у нас вибір між Луї Віттоном і страусячими черевиками», - підкреслив він.