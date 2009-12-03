Янукович у Межигір’ї будує суперсекретний об'єкт?

У маєтку Віктора ЯНУКОВИЧА «Межигір’я» під Києвом, із таємничістю, «гідною гітлерівського бункера або підземної атомної установки», ведеться масштабне будівництво. Про це у статті «Янукович в Межигір’ї будує «Вервольф?» пише «Новая газета», яка провела журналістське розслідування.

Як йдеться у статті, важка будівельна техніка - завантажені КамАЗи, фури, трактори - заїжджають і виїжджають з маєтку В.ЯНУКОВИЧА, в основному, після заходу сонця. “Мабуть, Віктор Федорович приховує масштаби будівництва, яке затіяв в колишній державній резиденції “Межигір`я”. Так колись під Вінницею німці будували підземний бункер для фюрера. Щоб не демаскувати будівництво суперсекретного об`єкта, вся техніка туди йшла лише під покривом ночі», - відзначає автор матеріалу.

При цьому видання наводить шість особливостей грандіозного будівництва на території резиденції у селі Нові Петрівці під Києвом. Так, доставка матеріалів відбувається в основному вночі; замість двометрової бетонної огорожі в Межигір`ї зведена нова п`ятиметрова, на кшталт тюремної «заборонки», залізна стіна; всі будівельники - суто приїжджі роботяги і то тільки на короткий період; раніше “Межигір`я” охороняла міліція, тепер - приватне охоронне агентство з Донецька. Крім того, подібно до сторожової вежі на зоні, у володіннях Лідера маячить високий баштовий кран. “Такі підйомники, що базуються на рейкових платформах, не використовуються на будівництві навіть поверхових котеджів - з гармати не стріляють по горобцях”, - пише “Новая”, відзначаючи, що будівництво «не дуже великого будинку», за словами самого господаря, ведеться вже п`ятий рік.

Видання, посилаючись на слова жителів села, пише, що вночі біля КПП маєтку “вишиковуються черги з фур “якихось підозрілих, не схожих на ті, що матеріали возять. Запломбовані”. Одного разу, а справа була відразу після оголошення Юлією ТИМОШЕНКО війни “одноруким бандитам”, до контрольно-пропускного пункту під’їхали чотири фури, завантажені – увага! – ігровими автоматами! На скору руку накритих брезентом “одноруких” бачив не один мешканець Нових Петрівці”.

“Швидко ховали? А чому б і ні? Бо кращого місця не можна і придумати! Під самою столицею – сто сорок гектарів території, що охороняється краще, ніж в’язниця чи військова частина...”, - пише газета.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня 2009 року Кабінет міністрів прийняв рішення про повернення в державну власність резиденції “Межигір’я”, де проживає екс-прем`єр-міністр, лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ. Кабінет міністрів доручив Міністерству юстиції подати позов до суду з приводу повернення резиденції “Межигір’я” в державну власність.

У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що на законних підставах проживає в приватному будинку на території резиденції “Межигір’я”.