Ющенко написав листа Литвину

Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив голові Верховної Ради Володимиру ЛИТВИНУ листа, у якому просить повернутися до розгляду змін до закону про вибори глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК.

«Він (В.ЮЩЕНКО – УНІАН) вважає за необхідне і можливим невідкладно повернутися до розгляду проекту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виборів Президента України», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

За її словами, якщо для цього необхідно буде проводити консультації між Президентом, головою ВР, прем’єр-міністром та керівниками парламентських фракцій, глава держави готовий до проведення таких консультацій.

«Власне, у самій Верховній Раді тими інституціями, відповідним профільним комітетом прийнято рішення про рекомендацію Верховній Раді для ухвалення і в другому читанні, і в цілому відповідного законодавчого акту, який напрацьовувався у профільному комітеті Верховної Ради», - наголосила заступник глави Секретаріату Президента.

Вона також зазначила, що парламент «цинічно ігнорує» прийняття змін до закону про вибори Президента. М.СТАВНІЙЧУК підкреслила, що В.ЮЩЕНКО пропонував компроміс, згідно з яким зміни до списків виборців у день голосування можна вносити лише за наявності відповідного рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня Верховна Рада відхилила законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України”.

Парламент розглядав поправки до закону про вибори Президента протягом двох днів. Всього до другого читання було подано 243 поправки. Жодна поправка до цього закону під час його розгляду в другому читанні не була підтримана.

Як пояснив головуючий на пленарному засіданні перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ, оскільки не була підтримана жодна поправка до цього закону, то немає і предмету для голосування та ухвалення його у другому читанні та в цілому.