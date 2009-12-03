Путін заявляє, що США не пускають Росію в СОТ

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявляє, що США перешкоджають вступу Росії до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з росіянами в програмі «Розмова з Володимиром Путіним. Продовження».

«Вступ до СОТ залишається нашою стратегічною метою. Але у нас складається враження, що з невідомих нам причин деякі країни, у тому числі й США, перешкоджають нашому вступу до СОТ», - сказав В.ПУТІН.

Він заявив, що для Росії головним пріоритетом все ж таки є інтеграція на пострадянському просторі.

«І тому ми дуже раді процесу, який пов`язаний з формуванням Митного союзу між Росією, Казахстаном і Білоруссю», - сказав В.ПУТІН.

При цьому прем`єр визнав, що після організації Митного союзу питання вступу до СОТ виникне з новою актуальністю.

«Після організації Митного союзу наступає нова якість, і ми повинні вступати до СОТ уже Митним союзом. Або індивідуально, але, проводячи глибокі, дуже предметні консультації і погоджуючи всі позиції з нашими партнерами з Митного союзу», - заявив В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада в Мінську за підсумками засідання Міждержавної ради Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС) Президенти Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО і Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ підписали документи про створення Митного союзу.

Довідка УНІАН. Росія в 1995 році почала переговори про вступ до СОТ.