Путін заявляє, що США не пускають Росію в СОТ
Переговори тривають 14 років
Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявляє, що США перешкоджають вступу Росії до Світової організації торгівлі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з росіянами в програмі «Розмова з Володимиром Путіним. Продовження».
«Вступ до СОТ залишається нашою стратегічною метою. Але у нас складається враження, що з невідомих нам причин деякі країни, у тому числі й США, перешкоджають нашому вступу до СОТ», - сказав В.ПУТІН.
Він заявив, що для Росії головним пріоритетом все ж таки є інтеграція на пострадянському просторі.
«І тому ми дуже раді процесу, який пов`язаний з формуванням Митного союзу між Росією, Казахстаном і Білоруссю», - сказав В.ПУТІН.
При цьому прем`єр визнав, що після організації Митного союзу питання вступу до СОТ виникне з новою актуальністю.
«Після організації Митного союзу наступає нова якість, і ми повинні вступати до СОТ уже Митним союзом. Або індивідуально, але, проводячи глибокі, дуже предметні консультації і погоджуючи всі позиції з нашими партнерами з Митного союзу», - заявив В.ПУТІН.
Як повідомляв УНІАН, 27 листопада в Мінську за підсумками засідання Міждержавної ради Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС) Президенти Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО і Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ підписали документи про створення Митного союзу.
Довідка УНІАН. Росія в 1995 році почала переговори про вступ до СОТ.