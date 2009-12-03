Експерт підозрює, що Ющенко та Янукович дали один одному гарантії

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ заявляє, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО і лідер опозиції Віктор ЯНУКОВИЧ досягли стратегічних домовленостей і вибудували систему політичних гарантій на період до і після президентських виборів.

Про це йдеться в коментарі А.ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому УНІАН.

На думку політолога, це означає, що між В.ЮЩЕНКОМ і В.ЯНУКОВИЧЕМ було створено глобальний політичний союз, головна мета якого – не допустити президентства прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

«Якщо раніше експерти могли лише припускати про наявність координації між штабами В.ЮЩЕНКА і В.ЯНУКОВИЧА, то сьогодні можна з упевненістю говорити про укладення стратегічного союзу між нинішнім Президентом України і лідером опозиції. Головна мета цього союзу – вибудовування взаємних стратегічних політичних гарантій один для одного на період до і одразу ж після виборів. Складові цієї стратегії – жорстка позиція В.ЮЩЕНКА щодо Ю.ТИМОШЕНКО напередодні виборів і можливість збереження політичного впливу в уряді при Президентові В.ЯНУКОВИЧУ», - заявляє експерт.

На думку А.ГОЛОБУЦЬКОГО, сьогодні немає ніякої ідеологічної складової такого союзу, але і В.ЯНУКОВИЧА, і В.ЮЩЕНКА об`єднує одна мета, яка виправдовує все, і навіть такий, здавалося б, неможливий союз, – не допустити приходу на пост глави держави ТИМОШЕНКО. І на цьому шляху вони готові піти навіть на свідоме розсіювання електорату, яке неминуче відбудеться після того, як стане очевидною співпраця між ними», - підсумував А.ГОЛОБУЦЬКИЙ.