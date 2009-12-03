Тігіпко каже, що газу на всіх вже просто не вистачає

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО вважає, що відключення від газопостачання ВАТ “Сумихімпром” свідчить про початок масштабної кризи в хімічній галузі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував інформацію про припинення НАК “Нафтогаз України” поставок газу “Сумихімпром” через борги підприємства.

“Відключення від газопостачання виробників мінеральних добрив – провісник масштабної кризи в хімічній галузі. Вона стане першою жертвою невигідного для України газового контракту з Росією”, - сказав С.ТІГІПКО.

“Ці борги, очевидно, стали для “Нафтогазу” зручним приводом відключити підприємство. Критичне скорочення імпорту російського газу в поточному році спровокувало виникнення ситуації, коли його на всіх просто не вистачає, – упевнений С.ТІГІПКО. – Враховуючи ж, що “Сумихімпром” – державне підприємство, НАК може не побоюватися нарікань хіміків”.

За словами С.ТІГІПКА, споживачі, звісно, повинні розраховуватися за газ. Але жорсткі санкції аж до відключення виправдані лише в тому випадку, якщо держава забезпечила справедливу ціну на газ, а також сама не має боргів перед виробником.

“Дії “Нафтогазу” свідчать про те, що уряд кинув хіміків напризволяще. Виходом із ситуації міг би стати дозвіл закуповувати газ безпосередньо у вітчизняних видобувних компаній”, – вважає С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, “Нафтогаз України” 30 листопада припинив постачання газу на ВАТ “Сумихімпром” через борги підприємства.

Довідка УНІАН. ВАТ “Сумихімпром” - енергохімічний комплекс, що виробляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану і фосфорну кислоти, залізо-оксидні пігменти і коагулянти.

100% акцій ВАТ “Сумихімпром” знаходиться в управлінні Міністерства промислової політики України.

“Сумихімпром” завершив 2008 рік зі збитком 230,602 млн. грн., тоді як за підсумками 2007 року чистий прибуток підприємства становив 1,417 млн. грн.