Тігіпко каже, що газу на всіх вже просто не вистачає

16:51, 03 грудня 2009
Політика
1780 0

Кандидат коментує ситуацію з Сумихімпром

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО вважає, що відключення від газопостачання ВАТ “Сумихімпром” свідчить про початок масштабної кризи в хімічній галузі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував інформацію про припинення НАК “Нафтогаз України” поставок газу “Сумихімпром” через борги підприємства.

“Відключення від газопостачання виробників мінеральних добрив – провісник масштабної кризи в хімічній галузі. Вона стане першою жертвою невигідного для України газового контракту з Росією”, - сказав С.ТІГІПКО.

“Ці борги, очевидно, стали для “Нафтогазу” зручним приводом відключити підприємство. Критичне скорочення імпорту російського газу в поточному році спровокувало виникнення ситуації, коли його на всіх просто не вистачає, – упевнений С.ТІГІПКО. – Враховуючи ж, що “Сумихімпром” – державне підприємство, НАК може не побоюватися нарікань хіміків”.

За словами С.ТІГІПКА, споживачі, звісно, повинні розраховуватися за газ. Але жорсткі санкції аж до відключення виправдані лише в тому випадку, якщо держава забезпечила справедливу ціну на газ, а також сама не має боргів перед виробником.

“Дії “Нафтогазу” свідчать про те, що уряд кинув хіміків напризволяще. Виходом із ситуації міг би стати дозвіл закуповувати газ безпосередньо у вітчизняних видобувних компаній”, – вважає С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, “Нафтогаз України” 30 листопада припинив постачання газу на ВАТ “Сумихімпром” через борги підприємства.

Довідка УНІАН. ВАТ “Сумихімпром” - енергохімічний комплекс, що виробляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану і фосфорну кислоти, залізо-оксидні пігменти і коагулянти.

100% акцій ВАТ “Сумихімпром” знаходиться в управлінні Міністерства промислової політики України.

“Сумихімпром” завершив 2008 рік зі збитком 230,602 млн. грн., тоді як за підсумками 2007 року чистий прибуток підприємства становив 1,417 млн. грн.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter