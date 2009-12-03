Пукача залишили під вартою ще на два місяці

Апеляційний суд Києва днями продовжив Олексію ПУКАЧУ ще на два місяці тримання під вартою.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби Генеральної прокуратури України Юрій БОЙЧЕНКО.

При цьому з посиланням на слова начальника слідчої групи, що розслідує справу про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, Олександра ХАРЧЕНКА зазначив: «ПУКАЧ буде перебувати під вартою до суду рівно стільки, скільки треба».

Таким чином, О.ПУКАЧ знаходитиметься під вартою як мінімум до лютого наступного року.

Довідка УНІАН. Убивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві журналіста трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА та Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачуваний – колишній начальник Головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВС О.ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року.

21 липня ц.р. у селі Молочки Чуднівського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано.