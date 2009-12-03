Верховна Рада знову береться за Стельмаха

У Верховній Раді України сьогодні зареєстровано проект постанови про звільнення Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку України (НБУ) у зв`язку із завершенням терміну повноважень.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Проект постанови подали нардепи Ляшко і Яворівський (БЮТ), Голуб (КПУ) і Кармазін (НУ-НС).

Як повідомляв УНІАН, повноваження нинішнього голови Нацбанку закінчуються 16 грудня 2009 року. Проте, згідно із законодавством України, голова НБУ може бути призначений або звільнений з посади Верховною Радою виключно за поданням Президента України.

Парламент уже не раз намагався звільнити В.СТЕЛЬМАХА з посади.

26 січня ц.р. Верховна Рада відмінила свою постанову від 2004 року про призначення В.СТЕЛЬМАХА головою Нацбанку, а 12 червня ц.р. парламент направив Президентові України депутатський запит про необхідність внесення до парламенту подання про звільнення В.СТЕЛЬМАХА з посади голови Нацбанку. На такі дії депутатів Президент України Віктор ЮЩЕНКО відреагував заявою, що відставка голови НБУ не відноситься до компетенції парламенту.

В.СТЕЛЬМАХА було призначено головою Нацбанку України Верховною Радою 16 грудня 2004 року.