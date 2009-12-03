У Мінфіні кажуть, що Нацбанк готовий дати 608 мільйонів

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік». (щодо фінансування заходів по боротьбі з епідемією грипу).

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 416 із 436 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачено виділення Міністерству охорони здоров’я 100 млн. грн. на заходи із запобігання поширенню та лікуванню грипу A/H1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань. Крім того, передбачено виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів із запобігання поширенню та лікуванню грипу A/H1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань в сумі 100 млн. грн.

Джерелом покриття зазначених видатків є надходження від перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України поточного року, які частково будуть зараховуватись до загального фонду державного бюджету України.

На засіданні парламенту міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ зазначив, що для того, “щоб втримали і виправили ситуацію”, до березня необхідно 3 млрд. 852 млн. грн. За його словами, передбачених 200 млн. грн. вистачить на придбання 1,5 млн. доз вакцини від грипу для дітей та вагітних.

На засіданні парламенту представники фракції БЮТ запропонували збільшити суму на боротьбу з грипом та ГРЗ до 608 млн. 216 тис. грн.

Як зазначив заступник міністра фінансів України Володимир МАТВІЙЧУК, НБУ готовий виділити таку суму на ці цілі. В результаті народні депутати ухвалили рішення до завтра доопрацювати даний законопроект до другого читання, врахувавши пропозиції народних депутатів, зокрема і щодо збільшення суми витрат. За дане рішення проголосував 241 із 435 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Фракція Партії регіонів не голосувала за дане рішення.