Янукович: вже люди інші – раз, друге – і ми вже інші

Партії регіонів до снаги захистити результати голосування на президентських виборах в Україні в 2010 році.

«Ми сьогодні спроможні захистити результати нашого голосування, і ми це зробимо, ми до цього готуємося», – сказав В.ЯНУКОВИЧ у прямому ефірі держтелерадіокомпанії «Крим», передає кореспондент УНІАН.

«Ми повинні перемогти «помаранчевих» з таким відривом, який не викликатиме ні в кого жодних сумнівів, і жодні суди, ніхто вже тут (опонентам) не допоможе», - відзначив він.

Лідер Партії регіонів заявив, що події 2004 року не повторяться в 2010 році. «Сьогодні вже люди інші – раз. Друге – і ми вже інші», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він пригадав Майдан і назвав тодішню ситуацію в Україні дуже небезпечною. «Якби я й наші однодумці, які були в Києві, – декілька десятків тисяч людей, – пішли на зіткнення з «помаранчевими», кількість яких була майже в п`ять, шість, вісім разів більша, обов`язково пролилася б кров. Про те, що була зброя з обох сторін, ніхто не сумнівався. Я на це (силовий варіант) не пішов через те, що народ дійсно був очманілий, я бачив цей Майдан, люди серцем голосували тоді і повірили в ті красиві казки і мрії, що ця «помаранчева» команда може все для них зробити», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.