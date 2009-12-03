Фельдман про прожитковий мінімум: людей прирівняли до тварин у зоопарку

Народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН пропонує переглянути формулу розрахунку прожиткового мінімуму. Про це він заявив на прес-конференції в Харкові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, О.ФЕЛЬДМАН заявив, що в цілому з питання про соціальні стандарти між БЮТ і Партією регіонів існують принципові розбіжності.

«Ми інакше сприймаємо цю проблему. Для встановлення справедливих соцстандартів треба переглянути саму формулу розрахунку прожиткового мінімуму і весь підхід до цього питання», - підкреслив О.ФЕЛЬДМАН.

Зокрема, за його словами, сьогодні прожитковий мінімум розраховується з таким розрахунком, щоб забезпечити людині мінімум, необхідний для фізичного виживання на рівні живого організму.

«Тобто, люди фактично прирівнюються до тварин у зоопарку, які сидять у клітці, – стільки-то морквини, крупи, цукру і всього. Ми ж вважаємо, що в прожитковий мінімум мають входити кошти, необхідні для відтворення людини як повноправного члена суспільства, і нормальний пакет соціальних послуг. Людина повинна мати гроші на лікування, на транспорт, на оплату тарифів, якийсь нехай навіть мінімальний відпочинок, на те, щоб газету купити, в кіно сходити, в музей», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

Крім того, зазначив він, треба не допустити монетизації державної соціальної допомоги, що фактично пропонує ПР. «За логікою наших конкурентів – не треба забезпечувати доступність ліків, тарифів, цін – треба просто «відкуповуватися» від людей підвищенням соціальних стандартів за принципом – «піднялися ціни – піднімемо мінімуми». Ми ж вважаємо, що держава має надавати людям гарантовані конституцією соціальні послуги, а не бюджетні подачки, що з`їдаються інфляцією», - заявив депутат.

Також, за його словами, у БЮТ вважають, що має бути чітка стратегія підвищення соціальних стандартів до рівня європейських, причому, розписана по роках, а не від випадку до випадку: «Люди мають розуміти, чого чекати від держави, щоб будь-який Кабмін був зобов`язаний виконувати цей план, і щоб це не сприймалося як доброчинність прем`єр-міністра», - підкреслив він.

У той же час, О.ФЕЛЬДМАН відзначив, що така робота може бути зроблена тільки після виборів, і що «її зможе зробити тільки Юлія ТИМОШЕНКО».